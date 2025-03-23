Tesla оснастит электропикапы Cybertruck новыми батареями для снижения стоимости

Стало известно, что Tesla планирует внедрить новую технологию сухих катодов в производство своих батарей Cybertruck в конце 2025 года.

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Согласно заявлению старшего директора программы по производству батарей Tesla Бонна Эгглстона, это позволит значительно снизить затраты на производство, так как новый метод не требует использования дорогостоящих и токсичных влажных растворителей и сушильных печей. Представители компании считают, что новая технология может принести экономию до $1 млрд в год, в зависимости от объёма производства электромобилей. Предполагается, что в результате снизится и стоимость Cybertruck.

Хотя конкретные сроки внедрения нового процесса не указаны, существуют предположения, что переход может произойти в ближайшие несколько месяцев. Внедрение сухих катодов является результатом длительной инициативы Tesla, с целью снижения стоимости производства и расширения масштабов производства батарей.