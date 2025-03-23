В сети появились фотографии внедорожника Xiaomi

В сеть просочились первые шпионские фотографии, которые, как предполагается, демонстрируют внедорожник Xiaomi. Автомобиль, по данным китайского автомобильного блогера, фигурирует под кодовым названием Kunlun и, как ожидается, будет выпущен в 2026 году. Об этом сообщает издание CarNewsChina (CNC).

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Утечка фотографий, по всей видимости, представляет собой скриншоты из видео, на которых видны строительные ограждения с автомобильным логотипом Xiaomi. Это добавляет веса утверждениям о принадлежности автомобиля к бренду.

Судя по снимкам, внедорожник отличается угловатым и квадратным дизайном кузова. Такой стиль, вероятно, ориентирован на семейную аудиторию и контрастирует со спортивным обликом седана Xiaomi SU7.

Эта информация согласуется с дорожной картой технологий Bosch, которая случайно была раскрыта в сентябре прошлого года. В ней упоминались планы Xiaomi по выпуску автомобилей, включая два новых автомобиля в 2025 году: Xiaomi SU7 Ultra и первый внедорожник компании (под кодовым названием MX11). Эти данные уже получили подтверждение. За ними, в 2026 году, Xiaomi планирует представить свой первый внедорожник с увеличенным запасом хода. Именно им, вероятно, и станет Kunlun.

Дорожная карта Bosch указывала, что обе будущие модели внедорожников будут оснащены системой подруливания задних колес. Внедорожник с увеличенным запасом хода, первоначально фигурировавший в документах Bosch под кодовым названием N3, по сообщениям, получит тормозную систему Bosch IPB 2.0 (Intelligent Power Brake system), представляющую собой, вероятно, последнее поколение тормозных технологий Bosch.

Шпионские фотографии демонстрируют автомобиль внушительных размеров, что подкрепляет кодовое имя Kunlun, отсылающее к крупнейшей горной системе Китая. Технические характеристики пока остаются в секрете, но наличие версии с увеличенным запасом хода свидетельствует о значительной диверсификации стратегии Xiaomi в области силовых установок, дополняя линейку существующих электромобилей компании.