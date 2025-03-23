Власти Казахстана подготовили проект, как вернуть Kia в Россию.

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В отчёте Министерства промышленности и строительства Казахстана за 2024 год обнаружен необычный тезис. В документе сказано, что в рамках промышленной кооперации между двумя странами предлагается предоставить количественную квоту на автомобили казахстанского производства, (например, Kia), которые будут освобождены от уплаты утилизационного сбора в Российской Федерации.

На сайте государственного учреждения Казахстана остаётся копия документа за подписью министра Ерсайына Нагаспаева. Любопытно, что Министерство промышленности и строительства соседней страны упоминает именно Kia, хотя без утильсбора в России будут конкурентоспособны почти все автомобили, собранные в Казахстане.

Заинтересованность властей Казахстана в частичной отмене утильсбора понятна: в 2024 году объёмы производства площадки «СарыаркаАвтоПром» в Костанае снизились. А ведь на подходе ещё один сборочный завод Kia мощностью 70 тысяч автомобилей в год: в октябре на нём будут выпускать кроссоверы Sorento, а в январе 2026 года присоединится обновлённый Sportage. Производственные мощности строят с расчётом на экспорт в Россию.

Российским потребителям возвращение Kia через Казахстан точно будет на руку, однако прямо сейчас уступки со стороны нашего Минпромторга маловероятны. Дело в том, что запасы автомобилей в России исчисляются сотнями тысяч штук, склады переполнены, и в дополнительной конкуренции местные автопроизводители точно не заинтересованы.