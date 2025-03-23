Китайский преемник Mazda6 пришел в Европу

Китайский преемник Mazda6 пришёл в Европу: цены и оснащение. На внешних рынках лифтбек называется Mazda 6e, и техническая начинка не такая, как в Поднебесной. В Евросоюзе предложили заднеприводные одномоторные электромобили в двух богатых комплектациях. В Германии цены составляют 44 900 или 46 500 евро: достойно с учётом пошлин на автомобили китайского производства. Tesla Model 3 стоит от 40 тысяч евро, VW ID.7 — от 54 тысяч евро.

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Mazda 6e дебютировала год назад в Китае под именем EZ-6. Внешне и по салону это идентичные автомобили. Партнёр проекта — Changan, именно он отвечал за технику, а инженеры Mazda занимались только дизайном. На внутреннем рынке предлагают гибриды и электромобили, в Европе — только «батарейные» модификации.

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Базовая Mazda 6e это литий-железо-фосфатный аккумулятор на 69 киловатт-часов, электромотор (258 л.с., 320 Нм) и запас хода 479 километров. Опционально доступна модификация с никель-кобальт-марганцевой батареей (80 киловатт-часов), дефорсированным электромотором (245 л.с., 320 Нм) и запасом хода 552 километра. Даже «в базе» есть все доступные опции, расширенная комплектация добавляет только вставки Nappa, замши и дерева.

Европейцам не нужно доплачивать за адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, аудиосистему Sony c 14 динамиками, панорамную крышу, медиаистему с 14,6-дюймовым тачскрином, двухзонный климат-контроль, а также полный спектр активных ассистентов безопасности. В Китае всё это опции, но топ-версия всё равно дешевле — 24 тысячи евро в эквиваленте.