Блогер уличил в обмане рекламу JAC и Huawei: спор разрешит суд. Роскошный суббренд Maextro выпустил промо-ролик, сравнив новый представительский седан с Mercedes-Maybach S-Class. Однако блогер, называющий себя Racing Frappuchino, усомнился в честных тестах: по его мнению, испытания были тщательно срежиссированы, чтобы показать китайскую модель выгодном свете. JAC и Huawei это не понравилось: юристы потребовали миллион юаней за вред деловой репутации.

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Maextro — роскошный бренд, созданный усилиями автопроизводителя JAC и IT-гиганта Huawei. Большой седан S800 ещё не появился в продаже, а уже стал фигурантом скандала: всё дело в эффектной рекламе, которая показалась аудитории неоднозначной. Racing Frappuccino разместил на Weibo видеоролик с доказательствами того, что маркетологи Maextro умышленно вводят людей в заблуждение.

К примеру, сцена, в которой Maextro S800 не оставляет следов на воде и стекле, а Maybach S-Class проезжает с брызгами и хрустом — инсценировка. Для ролика специально создали такие условия, чтобы показать превосходство китайской новинки: с помощью формул рассчитали глубину лужи, скорость и другие параметры. Racing Frappuccino считает, что говорить о преимуществах подвески Maextro над немецким конкурентом нельзя.

Кто прав решит суд: Huawei требует с блогера миллион юаней (138 тысяч долларов США) за вред деловой репутации. Racing Frappuccino подготовил встречный иск: он утверждает, что IT-гигант распространил слухи о его предвзятости, после чего в соцсетях обрушилась лавина хейта. С корпорации блогер хочет взыскать 2,5 миллиона юаней (345 тысяч долларов).