На дорогах России появится быстрый интернет

Минцифры намерено запустить быстрый интернет вдоль дорог в 2031. В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обязали операторов сотовой связи устанавливать вышки вдоль российских трасс за свой счёт, что позволит к началу будущего десятилетия обеспечить покрытие скоростным интернетом. Как сообщил глава ведомства Максут Шадаев, сроки реализации проекта находятся на контроле.

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Отмечается, что сейчас полностью покрыты вышками связи только две новые трассы: М-11 «Нева» и М-12 «Восток».

«Мы установили обременение для операторов строить инфраструктуру связи вдоль дорог за счёт собственных средств, но возникают проблемы с техприсоединением — оно стоит дороже, чем сама базовая станция», — сообщил министр.

Он также отметил, что на сегодняшний день одним из основных препятствий для развития сети скоростного интернета является задержка с принятием законопроекта, который упростит правила размещения вышек сотовой связи на трассах.

Предполагается, что нововведение позволит устанавливать сооружения в полосе отвода дорог. В I чтении документ был принят в октябре 2024 года.

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По планам скоростной интернет вдоль федеральных трасс должен появиться к 2031 году, после чего начнут активнее развивать покрытие на сети российских региональных трасс.