В Москве продают «Гелендваген» от Mansory в цвете «Тиффани»

Известное ателье провело масштабную работу по модернизации «Гелендвагена». В частности, автомобиль получил уникальный градиентный окрас кузова, бирюзовый интерьер в стиле Tiffany, а также множество аэродинамических элементов из углеродного волокна и доработанную силовую установку.

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Уникальный проект тюнеры Mansory построили в 2022 году на базе серийного Mercedes-AMG G 63. Внедорожник окрасили в градиентный оттенок Algorithmic Fade, который представляет из себя сочетание бирюзового цвета и черную палитру. Салон автомобиля выполнили в аналогичной стилистике, причем бирюзовый и снаружи и внутри близок к оттенку 1837 Blue от Tiffany.

Модифицированный «Гелендваген» оборудовали новым капотом, широкими колесными арками, а также накладками на дверях, «люстрой» над лобовым стеклом, спойлером на крыше и множеством других аэродинамических элементов, частично выполненных из углеродного волокна. Кроме того, внедорожник получил 24-дюймовые колесные диски.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Штатный четырехлитровый V8 мощностью 585 лошадиных сил тюнеры форсировали до 850 лошадиных сил. Благодаря модернизации внедорожник разгоняется до «сотни» на секунду быстрее — за 3,5 секунды. При этом максимальная скорость модели выросла до 250 километров в час.

Приобрести, по сути, новый «Гелендваген» с пробегом 400 километров можно у столичного дилера за 100 миллионов рублей.

Как сэкономить на ОСАГО

В начале января в Москве появились в продаже «состаренные» Гелендвагены. Тюнингованные по программе G-Vintage внедорожники продавали за 60 миллионов рублей.