Автомобилям могут разрешить проезд внутри водоохранных зон

Бизнесу, планирующему строительство туристической инфраструктуры в водоохранных зонах, предлагают разрешить строить и временные дороги. Эксперты считают, что это позволит открыть в стране больше глемпингов, хотя и несет экологические риски.

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, где предлагает разрешить машинам ездить по водоохранной зоне без строительства постоянных дорог на время возведения объектов рекреации. Предлагается строить такие дороги, которые исключают попадание загрязняющих веществ в водные объекты (подсыпка гравием, покрытие плитами или деревянными настилами), но после настилы надо будет демонтировать.

"В Нижегородской, Ростовской, Тверской, Московской, Новгородской и Калужской областях строится 247 глэмпингов, кемпингов, отелей с модульными средствами размещения, располагающихся на побережьях водных объектов. По информации предпринимательского сообщества, оказывающего услуги в сфере отдыха туристов на базе некапитальных средств размещения (кемпингов, модульных гостиниц), при возведении объектов туристской индустрии в водоохранных зонах возникают сложности с проездом транспорта, поскольку в ряде случаев в водоохранных зонах отсутствуют дороги с твердым покрытием, по которым допустимо передвижение", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах запрещены проезд и стоянка транспорта, иначе как по дорогам с твердым покрытием.

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