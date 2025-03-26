Как выяснила "Российская газета" в ходе мониторинга автомобильных сайтов объявлений, на продажу выставили 15-летнюю Toyota Camry с пробегом в 8 900 км.

© Российская Газета

За такой автомобиль хозяин просит весьма солидную сумму - 5 млн рублей.

"Мaшинa в ocнoвнoм стоит на автоcтоянке под нaвecом. Редкo выeзжaeм. В сaмoй мaкcимaльнoй кoмплектации. Bcе наклейки на двepных oбшивках, наклaдкaх порoгов, дo cиx поp не cняты. Hа зaднем подлокотникe также заводская пленка. Машина как новая. Любые проверки, пробег оригинал 200%", - говорится в объявлении.

Под капотом седана расположен двигатель 3,5 литра, который

выдает 249 л.с. Коробка - автомат.

С 18 лет и без стажа: каршеринг стал ещё доступнее

Ранее "РГ" сообщала, что в РФ выставили на продажу Toyota Camry 2022 года без пробега.