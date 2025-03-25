Прошел старт продаж обновленного Toyota LC 300

Компания Toyota начала продавать в Японии Land Cruiser нового модельного года. Никаких изменений во внешности и не произошло, компания обновила некоторые комплектации и поработала над защитой автомобиля от воров.

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Статистика 2024 года по угонам в Японии неутешительная для владельцев японских внедорожников: каждый третий угнанный авто - Land Cruiser. Видимо, в связи с этим обстоятельством все версии модели получили функции принудительной дистанционной блокировки зажигания владельцем, распознавания расстояния до держателя смарт-ключа (когда смарт-ключ далеко, блокируются замки при попытке проникновения), аутентификации по отпечатку пальца в кнопке запуска двигателя.

Также LC 300 получил начиная со средней комплектации новую цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма, модернизированную функцию автоматического торможения с распознаванием велосипедистов и встроенный видеорегистратор. Из оснащения убрали CD/DVD-проигрыватель, а под дефлекторами появился небольшой дисплей отображения настроек климат-системы.

Цены на Toyota Land Cruiser 300 в Японии - от 5 252 000 до 8 137 000 йен (примерно 3 - 4,64 млн рублей). Правда, оформить заказ на внедорожник нельзя: в компании заявили, что пока сосредоточатся на удовлетворении уже имеющегося спроса и сокращении времени ожидания поставок уже купленных авто.

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Тем временем в России продают Toyota Land Cruiser 200 в идеальном состоянии, выпущенный в 2013 года: очень дорого.