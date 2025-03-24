Владельцы Tesla массово распродают свои электрокары

Перепроданные электрокары Tesla, выпущенны в 2017 году или позже, в марте заняли рекордную долю 1,4 процента вторичного рынка США, подсчитало агентство Edmunds. Год назад показатель составлял 0,4 процента. Причин для всплеска перепродаж несколько, говорят аналитики, но самый сильный эффект оказали поведение Илона Маска и череда атак на электрокары и их владельцев.

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В последнее время объектами нападений стали не только машины Tesla и шоурумы, но и хозяева электрокаров. Например, несколько владельцев рассказали, что их оскорбляли и ругали, в то время как другие столкнулись с вандализмом: электрокары разрисовывают баллончиками, взламывают и поджигают.

Некоторые эксперты считают, что изменение имиджа Tesla может даже спровоцировать сдвиги на авторынке. Бывшие клиенты «Теслы», которых оттолкнул Маск, перейдут к конкурентам, причем кто-то выберет менее крупные «зеленые» стартапы, а кто-то вернется к ДВС.

Для Tesla это плохая новость, так как ее продажи и без того падают. В прошлом году они сократились впервые за десятилетие: было реализовано 1 789 226 машин по всему миру — меньше плана и меньше результата 2023-го.

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В начале 2025 года ситуация усугубилась. Особо чувствительным падением в январе-феврале отметились Германия и ключевой для Tesla Китай. Впрочем, причина не только в Маске, но и в растущем давлении со стороны конкурентов.