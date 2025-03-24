Бренд Solaris опять вошел в топ-10 авторынка РФ

По информации аналитического агентства "Автостат", за предпоследнюю неделю первого весеннего месяца в России было реализовано 343 новых автомобиля марки Solaris.

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Этот результат позволил бренду в третий раз за март войти в десятку лидеров рынка РФ. В марочном рейтинге первенство по-прежнему сохраняет отечественная Lada, продажи которой за прошедшую неделю составили 5 804 экземпляра.

В первую пятёрку также вошли Haval (2 439 штук), Chery (2 027 штук), Geely (1 204 штук) и Changan (865 штук). На шестом месте расположился белорусский Belgee с показателем в 605 проданных машин, за ним следуют Jetour и Omoda (484 и 436 автомобилей соответственно).

На девятой позиции находится Jaecoo (351 единиц), а замыкает десятку упомянутый ранее Solaris (343 штуки).

Всего за данный период в России было реализовано почти 19 тысяч новых автомобилей. По данным специалистов агентства, это на 8% больше, чем неделей ранее, но на 46,5 % меньше, чем за аналогичный период года прошлого.

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Ранее "РГ" писала о том, что рынок подержанных автомобилей впервые за 8 месяцев продемонстрировал снижение.