В России появилась новая отечественная марка спорткаров

Создатели проекта Rydin (произносится Райдин) поделились видео, в котором рассказали о работе над первой моделью — купе для участия в кольцевых гонках и гонках на выносливость. Стоить машины будет примерно как спорткар класса GT4, при этом по характеристикам она не будет уступать GT3. В будущем под маркой Rydin планируется выпустить дорожный автомобиль и суперкар, причем продавать модели планируется не только в России, но и за рубежом.

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Rydin его создатели описывают как «новую российскую марку, основной целью которой является создание автомобилей, способных на равных конкурировать с лучшими мировыми автопроизводителями в различных классах». Работа над проектом началась в 2022 году, после того, как зарубежные компании прекратили поддержку российских гоночных команд и спортсменов. Гоночные иномарки хоть и по-прежнему можно купить, но возят их «серыми» схемами и стоят они гораздо дороже, чем до 2022-го.

Тогда авторы проекта Rydin решили создать собственный гоночный автомобиль, который стоил бы дешевле зарубежных аналогов, но при этом был сопоставим по характеристикам, в том числе и динамическим. В перспективе рассматривается возможность создания автомобиля для дорог общего пользования и трек-версии.

На начальном этапе компоненты будут закупаться за границей, в том числе коробка передач и двигатель (как минимум для двух первых экземпляров). Сам же проект будет российским, включая конструкторскую часть, кузовные панели, шасси, элементы подвески.

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Создатели Rydin отмечают, что в год потенциально можно собирать по три-пять машин. Три спорткара позволят выйти на самоокупаемость, а продажа пяти экземпляров — получить прибыль. На эти средства молодой бренд будет развиваться и расширять модельной ряд.