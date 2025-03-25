От Serpollet до GTi: величайшие модели Peugeot
Немецкие и японские марки постоянно на слуху, а вот бренды из Франции часто обделены вниманием и являются епархией лишь преданных поклонников. Ситуация не совсем справедливая, ведь в закромах той же Peugeot столько всего интересного! Начиная техникой конца XIX века, которая совершенно не похожа на автомобиль в привычном понимании и заканчивая «горячими» хэтчбеками с отточенными манерами. Из обзора вы узнаете о наиболее значимых машинах компании по версии интернет-сайта goodwood.com.