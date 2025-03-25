От Serpollet до GTi: величайшие модели Peugeot

Peugeot 205 GTI. Маркировка GTI неразрывно ассоциируется с «горячими» Volkswagen Golf, хотя маленький Peugeot в своё время сделал для её популяризации очень многое! Спорткар вооружён 106-сильной «четвёркой» объёмом 1,6 литра, при этом весил всего 900 кг и набирал сотню за 8,5 секунд. На прямой 205 GTI не был мальчиком для битья и особенно ярко раскрывался в виражах благодаря отлично настроенному шасси и рулевому управлению.