От Serpollet до GTi: величайшие модели Peugeot

Quto.ru
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Serpollet-Peugeot (Peugeot Type 1). Самая первая машина французской марки появилась при активном содействии инженера Леона Серполле. 18 августа 1888 года Арман Пежо посетил «Общество гражданских инженеров» в Париже, где увидел трёхколёсный самокатный экипаж Серполле с паровым двигателем и загорелся идеей.
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Serpollet-Peugeot (Peugeot Type 1). Самая первая машина французской марки появилась при активном содействии инженера Леона Серполле. 18 августа 1888 года Арман Пежо посетил «Общество гражданских инженеров» в Париже, где увидел трёхколёсный самокатный экипаж Серполле с паровым двигателем и загорелся идеей. 
© Quto.ru
Peugeot Type 1 выпущен в единственном экземпляре. Приводился двигателем с паровой тягой на мазуте в качестве топлива мощностью от 4 до 6 л.с. Максимальная скорость предка автомобилей — 25 км/ч.
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Peugeot Type 1 выпущен в единственном экземпляре. Приводился двигателем с паровой тягой на мазуте в качестве топлива мощностью от 4 до 6 л.с. Максимальная скорость предка автомобилей — 25 км/ч. 
© Quto.ru
Peugeot Type 2. Спустя год после создания Type 1 появился второй вариант, который отличался существенно и в лучшую сторону. Эмиль Левассор, конструктор, гонщик и друг Армана Пежо уговорил обратить внимание на двигатель внутреннего сгорания. Заодно устроил встречу с Готлибом Даймлером (основатель Mercedes-Benz), имевшим подходящий агрегат.
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Peugeot Type 2. Спустя год после создания Type 1 появился второй вариант, который отличался существенно и в лучшую сторону. Эмиль Левассор, конструктор, гонщик и друг Армана Пежо уговорил обратить внимание на двигатель внутреннего сгорания. Заодно устроил встречу с Готлибом Даймлером (основатель Mercedes-Benz), имевшим подходящий агрегат. 
© Quto.ru
Type 2 весил полтонны, имел четыре колеса и оснащался V-образной четырёхтактной «двойкой» мощностью 1 л.с. Тяга передавалась на заднюю ось посредством цепного привода. Самобеглая карета могла развивать до 20 км/ч.
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Type 2 весил полтонны, имел четыре колеса и оснащался V-образной четырёхтактной «двойкой» мощностью 1 л.с. Тяга передавалась на заднюю ось посредством цепного привода. Самобеглая карета могла развивать до 20 км/ч. 
© Quto.ru

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Peugeot 201. «Двести первый» оказался удивительной пророческой машиной и спасательным кругом для компании. Его представили на Парижском автосалоне 1929 года сразу после биржевого краха (обвального падения цен акций в США), спровоцировавшего Великую депрессию. То было шоковое время, поставившее точку в истории многих европейских компаний. А вот Peugeot выжил и даже укрепил свои позиции благодаря новинке!
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Peugeot 201. «Двести первый» оказался удивительной пророческой машиной и спасательным кругом для компании. Его представили на Парижском автосалоне 1929 года сразу после биржевого краха (обвального падения цен акций в США), спровоцировавшего Великую депрессию. То было шоковое время, поставившее точку в истории многих европейских компаний. А вот Peugeot выжил и даже укрепил свои позиции благодаря новинке!  
© Quto.ru
Модель первой среди «Пежо» получила индекс с тремя цифрами и нулём посередине. Гораздо важнее другое: модификация 201 C 1931 года — первый массовый автомобиль с независимой передней подвеской. Двигатели рядные четырёхцилиндровые объёмом от 1,1 до 1,5 литров. До 1937 года произведено 142 309 экземпляров в многочисленных вариациях кузовов.
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Модель первой среди «Пежо» получила индекс с тремя цифрами и нулём посередине. Гораздо важнее другое: модификация 201 C 1931 года — первый массовый автомобиль с независимой передней подвеской. Двигатели рядные четырёхцилиндровые объёмом от 1,1 до 1,5 литров. До 1937 года произведено 142 309 экземпляров в многочисленных вариациях кузовов. 
© Quto.ru
Peugeot 504 Coupe. Победы в ралли, дизайн от Pininfarina, задний привод и двигатель V6. Речь вовсе не о каком-нибудь культовом «итальянце», а забытом купе. Goodwood включил в его в список величайших в первую очередь из-за внешнего вида, который стал источником вдохновения при создании концепт-кара e-Legend 2019 года.
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Peugeot 504 Coupe. Победы в ралли, дизайн от Pininfarina, задний привод и двигатель V6. Речь вовсе не о каком-нибудь культовом «итальянце», а забытом купе. Goodwood включил в его в список величайших в первую очередь из-за внешнего вида, который стал источником вдохновения при создании концепт-кара e-Legend 2019 года. 
© Quto.ru
Поначалу 504 Coupe не впечатлял темпераментом: мотор «один и восемь» мощностью 80 л.с. — вовсе не то, что ожидаешь от стильного купе. Поэтому в 1970-м, спустя год после дебюта в машину установили новый двухлитровый двигатель (97 или 105 л.с.), а в 1974 году наконец-то появился 138-сильный V6 объемом 2,7 литра.
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Поначалу 504 Coupe не впечатлял темпераментом: мотор «один и восемь» мощностью 80 л.с. — вовсе не то, что ожидаешь от стильного купе. Поэтому в 1970-м, спустя год после дебюта в машину установили новый двухлитровый двигатель (97 или 105 л.с.), а в 1974 году наконец-то появился 138-сильный V6 объемом 2,7 литра. 
© Quto.ru
Peugeot 205 GTI. Маркировка GTI неразрывно ассоциируется с «горячими» Volkswagen Golf, хотя маленький Peugeot в своё время сделал для её популяризации очень многое! Спорткар вооружён 106-сильной «четвёркой» объёмом 1,6 литра, при этом весил всего 900 кг и набирал сотню за 8,5 секунд. На прямой 205 GTI не был мальчиком для битья и особенно ярко раскрывался в виражах благодаря отлично настроенному шасси и рулевому управлению.
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Peugeot 205 GTI. Маркировка GTI неразрывно ассоциируется с «горячими» Volkswagen Golf, хотя маленький Peugeot в своё время сделал для её популяризации очень многое! Спорткар вооружён 106-сильной «четвёркой» объёмом 1,6 литра, при этом весил всего 900 кг и набирал сотню за 8,5 секунд. На прямой 205 GTI не был мальчиком для битья и особенно ярко раскрывался в виражах благодаря отлично настроенному шасси и рулевому управлению. 
© Quto.ru

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А это совсем другой «джи-ти-ай». Для раллийной группы Б был подготовлен чудовищный среднемоторный прототип Peugeot 205 T16 с чертами серийной машины. Его успехи в гонках и харизма тоже сыграли на руку серийному хот-хэтчу и способствовали росту его популярности. На фото — омологационный дорожный «двести пятый».
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А это совсем другой «джи-ти-ай». Для раллийной группы Б был подготовлен чудовищный среднемоторный прототип Peugeot 205 T16 с чертами серийной машины. Его успехи в гонках и харизма тоже сыграли на руку серийному хот-хэтчу и способствовали росту его популярности. На фото — омологационный дорожный «двести пятый». 
© Quto.ru
Peugeot 106 Rallye. Французская фирма — признанный эксперт в области «горячих» хэтчбеков всех форматов, включая самые маленькие модификации. Кроха 106 Rallye является живым доказательством того, что мощность — не самый главный фактор для получения удовольствия от вождения. В его активе всего 101-сильный моторчик «один и три», которые компенсирует отличная рулёжка.
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Peugeot 106 Rallye. Французская фирма — признанный эксперт в области «горячих» хэтчбеков всех форматов, включая самые маленькие модификации. Кроха 106 Rallye является живым доказательством того, что мощность — не самый главный фактор для получения удовольствия от вождения. В его активе всего 101-сильный моторчик «один и три», которые компенсирует отличная рулёжка. 
© Quto.ru
Секрет прыти и фан-фактора заключается в лёгкости и настройке подвески. Peugeot 106 Rallye весит всего 825 кг. Для сравнения, современный стандартный хэтчбек 208 имеет ту же мощность, но более чем на два центнера тяжелее. Подвеска спорткара жёсткая, плюс используется более толстый стабилизатор поперечной устойчивости.
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Секрет прыти и фан-фактора заключается в лёгкости и настройке подвески. Peugeot 106 Rallye весит всего 825 кг. Для сравнения, современный стандартный хэтчбек 208 имеет ту же мощность, но более чем на два центнера тяжелее. Подвеска спорткара жёсткая, плюс используется более толстый стабилизатор поперечной устойчивости. 
© Quto.ru
Peugeot 306 Rallye. «Триста шестому» сто лет в обед, но… как же красив этот автомобиль! В исполнении GTI-6 он весьма неплохо зажигал благодаря двухлитровому 16-клапаннику мощностью 169 л.с. и шестиступенчатой механической коробке передач. Ну а тем, кто желал гонять на все деньги, предлагалась спартанская модификация Rallye.
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Peugeot 306 Rallye. «Триста шестому» сто лет в обед, но… как же красив этот автомобиль! В исполнении GTI-6 он весьма неплохо зажигал благодаря двухлитровому 16-клапаннику мощностью 169 л.с. и шестиступенчатой механической коробке передач. Ну а тем, кто желал гонять на все деньги, предлагалась спартанская модификация Rallye. 
© Quto.ru
Отличия «раллийного» Peugeot заключались в аскетизме ради снижения массы на 68 кг. Технически он идентичен GTI-6, однако лишён кондиционера, электрических стеклоподъёмников, противотуманных фар, люка и шумоизоляции. Варианты расцветки кузова простые — белая, чёрная или красная. Всего было выпущено 500 экземпляров для рынка Великобритании.
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Отличия «раллийного» Peugeot заключались в аскетизме ради снижения массы на 68 кг. Технически он идентичен GTI-6, однако лишён кондиционера, электрических стеклоподъёмников, противотуманных фар, люка и шумоизоляции. Варианты расцветки кузова простые — белая, чёрная или красная. Всего было выпущено 500 экземпляров для рынка Великобритании. 
© Quto.ru

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Peugeot 208 GTI 30th. «Заряженный» 208 GTI очень хорош! Как отмечает Goodwood, он уступает Ford Fiesta ST, но определённо сделал огромный шаг вперед по сравнению с невыразительным 207 GTi и относительно средним 206 GTi. Юбилейная версия, приуроченная к 30-летию культового 205 GTI ещё круче. Построено 100 штук для британских поклонников, но машина завораживает не только тиражом.
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Peugeot 208 GTI 30th. «Заряженный» 208 GTI очень хорош! Как отмечает Goodwood, он уступает Ford Fiesta ST, но определённо сделал огромный шаг вперед по сравнению с невыразительным 207 GTi и относительно средним 206 GTi. Юбилейная версия, приуроченная к 30-летию культового 205 GTI ещё круче. Построено 100 штук для британских поклонников, но машина завораживает не только тиражом. 
© Quto.ru
У «юбилейка» куча преимуществ перед стандартным хот-хэтчем. Двигатель чуть «подкормлен» с 200 до 208 л.с., тягу контролирует самоблокирующийся дифференциал Torsen, колея расширена на 22 мм спереди и на 16 мм сзади, дорожный просвет уменьшен на 10 мм, в подвеске более жёсткие пружины и амортизаторы, изменены углы установки колёс, диски 18-дюймовые с шинами Michelin Pilot Super Sport, на передней оси более мощные тормоза Brembo.
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У «юбилейка» куча преимуществ перед стандартным хот-хэтчем. Двигатель чуть «подкормлен» с 200 до 208 л.с., тягу контролирует самоблокирующийся дифференциал Torsen, колея расширена на 22 мм спереди и на 16 мм сзади, дорожный просвет уменьшен на 10 мм, в подвеске более жёсткие пружины и амортизаторы, изменены углы установки колёс, диски 18-дюймовые с шинами Michelin Pilot Super Sport, на передней оси более мощные тормоза Brembo. 
© Quto.ru
Peugeot 308 GTi. На момент появления хот-хэтча прошлого компания была на подъёме. Выходу «триста восьмому» предшествовал дебют великолепного 208 Gti, но более крупный спорткар не разочаровал. Он будоражил фантазии ценителей жанра расширенной колеёй, уменьшенным на 11 мм клиренсом, спортивной подвеской и более дерзким интерьером.
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Peugeot 308 GTi. На момент появления хот-хэтча прошлого компания была на подъёме. Выходу «триста восьмому» предшествовал дебют великолепного 208 Gti, но более крупный спорткар не разочаровал. Он будоражил фантазии ценителей жанра расширенной колеёй, уменьшенным на 11 мм клиренсом, спортивной подвеской и более дерзким интерьером. 
© Quto.ru
Крутая особенность 308 GTi — 1,6-литровая «турбочетвёрка» мощностью 250 или 270 л.с. Топовая версия набирает 100 км/ч за шесть секунд, на 0,2 секунды быстрее базовой. Не факт, что разницу ощутит каждый водитель, зато он определённо почувствует улучшенную управляемость и манеры благодаря «самоблоку» Torsen, передним тормозам Alcon с дисками диаметром 380 мм, облегчённым 19-дюймовым колёсам и шинам Michelin Pilot Super Sport.
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Крутая особенность 308 GTi — 1,6-литровая «турбочетвёрка» мощностью 250 или 270 л.с. Топовая версия набирает 100 км/ч за шесть секунд, на 0,2 секунды быстрее базовой. Не факт, что разницу ощутит каждый водитель, зато он определённо почувствует улучшенную управляемость и манеры благодаря «самоблоку» Torsen, передним тормозам Alcon с дисками диаметром 380 мм, облегчённым 19-дюймовым колёсам и шинам Michelin Pilot Super Sport. 
© Quto.ru

Немецкие и японские марки постоянно на слуху, а вот бренды из Франции часто обделены вниманием и являются епархией лишь преданных поклонников. Ситуация не совсем справедливая, ведь в закромах той же Peugeot столько всего интересного! Начиная техникой конца XIX века, которая совершенно не похожа на автомобиль в привычном понимании и заканчивая «горячими» хэтчбеками с отточенными манерами. Из обзора вы узнаете о наиболее значимых машинах компании по версии интернет-сайта goodwood.com.