КАМАЗ получит новую кабину

На КАМАЗе готовят новую кабину для грузовиков К5 и замену «классическим» К3

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Как сообщила пресс-служба КАМАЗа, на заводе собрали первый каркас еще одного варианта кабины К5, нового поколения челнинских грузовиков. По сравнению с базовой кабиной флагманского грузовика КАМАЗ-54901, новая модификация будет ýже и ниже, а также будет иметь высокий моторный тоннель, чтобы ее можно было «посадить» на раму чуть ниже. Как следствие – еще одно отличие, двери с вырезом под колесную арку.

«Низкая» модификация кабины необходима для оснащения автомобиля специализированным оборудованием – например, лестницей, а также для повышения оперативности действий экипажей МЧС. Дело в том, что такую кабину прочат новому автомобилю, предназначенному как раз для МЧС. Но не только.

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На первом образце были отлажены все технологические процессы, и теперь сваренный каркас отправился на сборку, после чего полностью готовую кабину передадут на вибрационные испытания в заводской НТЦ. Изначально эта модификация будет устанавливаться на новые грузовики МЧС, а в перспективе заменит кабины на всех машинах поколения К3, которое с изменениями выпускается на предприятии с 1970-х.