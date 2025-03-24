В РФ привезли Mercedes C-Сlass 2025 модельного года

В ходе мониторинга автомобильных классифайдов "Российской газете" удалось обнаружить в продаже сразу два новых седана Mercedes C-Сlass 2025 модельного года.

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Стоимость одного составляет 6 540 000 рублей, а второго - 6 740 000 рублей. Цены указаны за транспортные средства, находящиеся в дилерском центре, в случае заказа из-за рубежа стоимость будет дешевле.

По заявлению продавца, автомобили собраны для рынка Китая. Под капотом машин находятся два вида бензиновых моторов объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью 204 и 258 л.с. соответственно. Оба двигателя работают в паре с девятиступенчатой классической автоматической трансмиссией. Привод - полный.

Новинки представлены в белом и черном цветах с различными вариациями исполнения салона. У более богатой версии С300 в комплектации помимо прочего доступен панорамный люк.

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