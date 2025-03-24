Нарушителей ПДД обяжут проходить экзамен на права на месте

В Киргизии нарушителей ПДД обяжут сдавать экзамен на права на месте. Киргизские власти начали радикальную борьбу с автомобилистами, которые купили водительские права, но при этом не знают правил движения. Для этого дорожная полиция начнёт принимать экзамены на знание ПДД у нарушителей на месте. Проваливших ждут жёсткие санкции, а нововведение начнёт действовать в сентябре 2025 года.

Сообщается, что само тестирование будут снимать на видео. Если водитель провалит экзамен, права у него заберут на месте. Позднее он сможет пройти пересдачу, но права обратно он не получит до тех пор, пока не сдаст тест.

«После 90-х годов многие получили водительские удостоверения, даже не изучая ПДД. Многие, к сожалению, получили права не через обучение, а через покупку. Лишь 20–30% водителей действительно сдавали экзамены», — отметили в пресс-службе президента Киргизии.

Также отмечается, что в стране резко выросла аварийность, и в подавляющем числе случаев виновниками смертельных происшествий являются граждане, купившие водительские права.

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В Киргизии проблему признали, а в России, тем временем, мигрантам разрешат работать в такси без экзамена на права. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, согласно которому предлагалось обязать иностранных граждан проходить практический экзамен по вождению для получения водительского удостоверения, если они планируют работать в сфере такси.