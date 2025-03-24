Седан GAC Empow обзавелся российским ценником

Пока что в местном представительстве китайского бренда рассекретили только ценник топовой версии четырёхдверки.

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GAC Empow станет первым седаном поднебесной марки на российском рынке, сейчас модель продолжают готовить к скорому старту продаж. Напомним, на домашнем рынке эта четырёхдверка дебютировала ещё в 2021-м, в её основе лежит модульная платформа GPMA (Global Platform Modular Architecture). За прошедшее время на родине Empow обзавёлся новым спортивным обвесом. При этом в РФ, как и на других экспортных рынках, модель представлена в исходной форме, а также в «оспортивленном» варианте (правда, в менее агрессивном, чем в Китае).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, наименование «обычной» стартовой версии модели – GS, а топового «спортивного» варианта – GL (S-style). Сегодня российский офис рассекретил ценник седана, правда, пока только «подогретого» исполнения: за такой GAC Empow попросят не менее 2 899 000 рублей. В компании пояснили, что стоимость указана с учётом скидок (вероятно, речь идёт о выгоде при покупке по программе «Трейд-ин», которая распространяется на другие модели марки в РФ). Полный прайс-лист на официальном сайте GAC появится позже.

Напомним, габаритная длина экспортного GAC Empow равна 4700 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1432 мм, а расстояние между осями – 2736 мм. То есть по размерам модель сравнима с Volkswagen Jetta. Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления у китайского седана составляет 0,26.

Техника едина для обеих версий переднеприводного седана GAC Empow. Под капотом располагается бензиновая 1,5-литровая турбочетвёрка с непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением. Максимальная мощность этого мотора равна 170 л.с., в пару предлагается семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. Модели требуется 6,95 секунды на разгон с места до «сотни». Расход топлива в смешанном цикле составляет 5,7 литра на 100 км.

У GAC Empow спереди и сзади независимая пружинная подвеска и дисковые тормоза. Оснащение модели включает в себя антиблокировочную систему ABS и систему распределения тормозных сил EBD. Седан имеет несколько ездовых режимов – Eco, Comfort, Sport, Sport+, а ещё настраиваемый режим DIY.

Ранее в местном офисе раскрыли подробности о составе комплектаций GS и GL (S-style). Стартовая версия получила фронтальные подушки безопасности, полностью светодиодную оптику, задние парктроники, датчики давления в шинах, противоугонную систему, функция бесключевого доступа в салон, водительское кресло с регулировками в шести направлениях, кондиционер, семидюймовую виртуальную приборку, русифицированную мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и тачскрином диагональю 10,25 дюйма.

Топовой версии положены шесть подушек безопасности, виртуальная приборка диагональю 10,25 дюйма, 18-дюймовые легкосплавные диски иного дизайна, обутые в низкопрофильную резину 225/45 R18, спортивный передний бампер, задний диффузор, спойлер на крышке багажника, иные настройки двигателя, трансмиссии и рулевого управления, пересмотренная выпускная система. Эту версию снабдили двухзонным климат-контролем, акустикой с 8 динамиками, атмосферной подсветкой, устройством для беспроводной зарядки смартфонов, подогревом руля и заднего дивана, различными водительскими ассистентами.