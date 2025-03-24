Denza N9 от BYD выходит на рынок: базовый кроссовер всё-таки дешевле Li L9
Новый гигантский паркетник марки Denza стартовал в виде гибрида с тремя электромоторами. Цены оказались ниже, объявленных ранее. Причем базовый кроссовер стоит меньше главного конкурента от Li Auto.
Дизайн огромного кроссовера Denza N9 раскрыли еще осенью прошлого года. На конвейер модель встала в феврале 2025-го, и в том же месяце в Китае объявили предварительные цены и начали принимать заказы. Ну а теперь опубликован точный прайс-лист и дан старт «живым» продажам. Напомним, изначально марка Denza была создана компаниями Mercedes (на тот момент еще Daimler) и BYD, но затем немцы утратили к ней интерес и полностью вышли из проекта. Так что ныне это суббренд BYD.
Длина Denza N9 составляет 5258 мм, ширина – 2030 мм, высота – 1830 мм, колесная база – 3125 мм. То есть по своим габаритам новинка Denza даже превзошла кроссовер Li L9, который считается ее главным конкурентом. Размеры модели Li Auto (в китайской спецификации): 5218/1998/1800 мм, расстояние между осями – 3105 мм. Флагман Denza представлен с шестиместным салоном, кресла установлены по схеме 2+2+2. Объем багажника – 351 литр, со сложенными спинками третьего и второго рядов этот показатель увеличится до 1140 литров.
N9 дебютировал в виде полноприводного гибрида со стандартной пневмоподвеской, в арсенале модели также значится режим «краба».Позже в продажу поступит и чисто электрическая версия, но ее характеристики пока не озвучены. В состав установки гибридного кроссовера входят бензиновая турбочетверка 2.0 (207 л.с.), которая работает в режиме генератора, три электромотора (один спереди и два сзади) и батарея емкостью 46,9 кВт*ч. Суммарная отдача – 925 л.с. и 1035 Нм. Заявлено, что первую «сотню» Denza N9 наберет за 3,9 секунды. Только на электротяге автомобиль проедет 202 км по китайскому циклу CLTC, общая дальнобойность – 1302 км.
Сейчас Denza N9 доступен в двух богатых комплектациях. Уже в базе есть 22-дюймовые колеса, три экрана в салоне (приборка диагональю 13,2 дюйма, планшет мультимедиа на 17,3 дюйма и отдельный тачскрин для переднего пассажира – тоже размером 13,2 дюйма), кожаная обивка, подогрев, вентиляция и массажер сидений первого и второго рядов, проекционный дисплей, отсеки с функцией охлаждения и обогрева (спрятаны в центральный бокс-подлокотник), две площадки для беспроводной зарядки гаджетов, караоке и автопилот (в список стандартного оборудования входит и лидар).
Топ-версия – это еще матричные фары, кожа Nappa, экран для задних седоков (17,3 дюйма; крепится к потолку), кресла второго ряда с откидными подставками для ног (переднее пассажирское сиденье подставку имеет по умолчанию), подогрев кресел третьего ряда.
За доплату можно заказать «черный» дизайн-пакет – в этом цвете будут выполнены наружный декор и колеса. Кроме того, среди опций есть дроны: они могут осуществлять фото- и видеосъемку, а хранятся они в специальном боксе на крыше, который одновременно служит посадочной площадкой.
Как водится в Китае, цены реальные оказались ниже предварительных. В итоге, базовый гибрид Denza N9 все же дешевле Li L9 – 389 800 против 409 800 юаней (примерно 4,5 млн и 4,7 млн рублей по текущему курсу). Топовый кроссовер Denza превзошел конкурента, но не сильно: 449 800 против 439 800 юаней (5,18 млн и 5,07 млн рублей). Прежде за N9 просили 450 000 – 550 000 юаней (5,2 млн – 6,3 млн рублей).
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Флагманский кроссовер Denza планируют поставлять и на экспорт. Так, сегодня пройдет первый публичный показ N9 за пределами Поднебесной – его проведут на автосалоне в Таиланде.