АвтоВАЗ начал производство практичной Lada в новой комплектации

Компания АвтоВАЗ в очередной раз обновила список комплектаций для Lada Largus. В этот раз изменения затронули универсал, который теперь представлен в новой версии Comfort, анонсированной еще в сентябре прошлого года.

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Как сообщил портал "Автоновости дня", эта спецификация пришла на смену снятого с производства исполнения Classic Plus. Ее стоимость всего на 5000 рублей больше, чем у прежней комплектации - 1 710 000 рублей против 1 705 000 рублей ранее.

В отличие от предыдущей версии, которая выпускалась с двигателями мощностью 90 и 106 лошадиных сил, Comfort доступна только с восьмиклапанным мотором. Пятиступенчатая механическая трансмиссия осталась без изменений.

Новая спецификация предлагает больше опций, среди них: стальные колёсные диски с декоративными колпаками, натяжная полка багажника (только для пятиместных машин), регулировка высоты сиденья водителя, подогрев передних сидений с тремя уровнями интенсивности, электропривод и обогрев наружных зеркал, и дверные ручки и молдинги в цвет кузова универсала.

Семиместный салон предлагается в качестве дополнительного оборудования за 50 000 рублей. При этом мультимедийная система с сенсорным дисплеем остается доступной только в топовой версии Enjoy стоимостью 1 915 000 рублей. В исполнении Comfort имеется лишь аудиоподготовка.