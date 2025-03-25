Большой мусоровоз МАЗ научили разворачиваться «на пятачке»

Завод КДМ построил мусоровоз МАЗ с подруливающей задней осью. СМ22 на базе МАЗ 6310С5 — это третья модификация одной из флагманских моделей компании и первая машина, получившая подруливающую ось. Как отмечает производитель, в России возник дефицит вместительных, но притом манёвренных машин, способных быстро выполнять уборку большого объёма отходов.

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С дополнительной поворотной осью радиус разворота составляет 7,4, а без неё — 8,4 метра: таким образом, по вёрткости трёхосник не уступает двухосным конкурентам, но способен перевезти намного больше груза.

Автомобиль полной массой 28 000 кг имеет колёсную формулу 6х4 и оснащён двигателем ЯМЗ-536 мощностью 328 л.с. Мусоровоз готов доставить до 13 тонн твёрдых бытовых и коммунальных отходов.

Объём бункера-накопителя равен 23 кубическим метрам, а коэффициент прессования составляет 1:7. Кузов оснащён портальным подъемником грузоподъемностью 4000 кг, чтобы поднимать даже 8–кубовые «лодки».

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И продолжая тему комтранса. В России создали идеальный «сельхозник» на шасси грузовика «Валдай». Для самосвала, получившего систему трёхсторонней разгрузки, основой послужила 12-тонная версия модели.