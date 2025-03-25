Tesla приостановила тестирование автопилота в Китае

Tesla временно приостановила бесплатное тестирование своей продвинутой системы помощи водителю Full Self-Driving (FSD) в Китае. Причина — ожидание одобрения от местных регуляторов. Об этом компания сообщила в китайской соцсети Weibo, заверив пользователей, что процесс согласования активно продвигается.

© Ferra.ru

Ранее Tesla объявила, что тестовый период FSD в Китае пройдет с 17 марта по 16 апреля. Однако пока компания вынуждена приостановить развертывание технологии. FSD — это система помощи водителю, использующая технологии искусственного интеллекта для адаптации к сложным условиям движения.

Tesla планирует полноценный запуск FSD в этом году, а для улучшения работы системы сотрудничает с китайским технологическим гигантом Baidu. Однако компания столкнулась с ограничениями по сбору данных в Китае: местное законодательство запрещает использовать информацию с более чем 2 миллионов электромобилей Tesla для обучения ИИ.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей

Кроме того, в феврале власти Китая ввели новые правила, согласно которым все обновления ПО, связанные с автономным вождением, должны получать одобрение регуляторов. В США подобных ограничений нет, и Tesla уже давно предлагает тестирование FSD без необходимости обновления карт.