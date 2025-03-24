В Госдуме назвали Aurus дорогими

В Госдуме отметили дороговизну автомобилей Aurus. В феврале нынешнего года всех вице-спикеров нижней палаты пересадили на машины российской люксовой марки Aurus. Они вдвое дороже немецких и южнокорейских BMW и Genesis, на которых депутаты ездили до того. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что «Аурусы» — шикарные автомобили, но стоят они дорого.

До Aurus Даванков ездил на BMW, пробег которого превышает 400 тысяч километров. По словам вице-спикера, немецкий автомобиль большую часть времени был не на ходу, так как его приходилось ремонтировать.

«И тут нам выделили „Аурусы“. Шикарные автомобили! Особенно приятно, что российские. Но… Дорогие они», — сказал Даванков.

От перехода на российские машины будет польза и людям, и отечественным предприятиям, добавил он. А также отметил, что у России «есть все возможности» составить конкуренцию иномаркам.

На «Аурусы» в феврале пересели высокоранговые депутаты нижней палаты, другим же положены «растянутые» седаны Lada Aura и Vesta NG. Цена первых — около 50 миллионов рублей, вторых — до трех миллионов за единицу. Раньше вице-спикеры Госдумы и руководители фракций ездили на Genesis G90, а главы комитетов — на BMW 7 серии.

После аварии с Aurus в Госдуме подняли вопрос о нехватке лимитов ОСАГО. Расширенной страховки изначально не предусмотрели, хотя одна только фара отечественного автомобиля стоит порядка 300 тысяч рублей. А комплект ковриков для седана Senat, как недавно выяснилось, стоит бюджету 783,7 тысячи рублей — это больше цены базовой Lada Granta.