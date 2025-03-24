Mercedes предлагает сотрудникам 500 тысяч евро за увольнение

Mercedes готов заплатить своим сотрудникам 500 тысяч евро, если те уволятся. Руководство немецкой компании планирует резко сократить расходы. В частности, к 2027 году планируется уменьшить траты на 5 млрд евро, причём пока производитель готовится не сокращать рабочих, а мотивировать их уйти самостоятельно, причём с весьма щедрым «золотым парашютом».

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Впрочем, на действительно внушительную выплату могут рассчитывать только сотрудники с большим стажем работы. Максимальная компенсация положена, например, 55-летнему руководителю отдела с зарплатой в 9 000 евро и 30-летним стажем в компании — если он решит покинуть Mercedes, ему заплатят 500 000 евро.

Размер «золотого парашюта» для 45-летнего менеджера со стажем в 20 лет и зарплатой в 7 500 евро составит 300 000 евро, а сотрудники в возрасте 30 лет, получающие ежемесячно 6 000 евро, могут рассчитывать на выплату в размере 100 000 евро.

Сообщается, что общее количество рабочих, не задействованных напрямую в производственных процессах, достигает 30 тысяч человек. В ближайшее время они получат индивидуальные предложения, а ответ они должны будут дать до 31 июля 2025 года.

В компании подчеркнули, что все решения будут добровольными, и если сотрудник откажется уходить, его не уволят. Помимо этого, Mercedes оставляет за собой право пересмотреть сделку и отказаться отпускать рабочего, если он занимает важную должность, даже в случае его согласия.

На такой шаг автопроизводителю пришлось идти, так как, согласно соглашению с профсоюзом, административный персонал защищён от сокращений до 2034 года. Тем не менее, автогиганту необходимо сократить расходы и раздутый штат, так что руководство решило создать условия, при которым менеджерам выгодно будет уйти самостоятельно.