В РФ продают Land Rover Defender 2025 года с мотором BMW

Как удалось выяснить "Российской газете" в ходе мониторинга сайтов бесплатных объявлений, в столице на продажу выставили новый Land Rover Discovery текущего года выпуска с пробегом всего 20 км.

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Продавец просит за популярный внедорожник в уникальной версии Octa внушительные 37 000 000 рублей. По его словам, автомобиль находится в наличии и его возможно приобрести с НДС.

Под капотом новинки расположен заимствованный у BMW бензиновый битурбодвигатель V8 объемом 4,4 литра мощностью 635 лошадиных сил. В паре с ним работает восьмиступенчатая коробка передач производства ZF. Разгон до 100 км/ч составляет всего 4 секунды, чему могут позавидовать даже некоторые мощные седаны.

Специальное исполнение британского внедорожника отличается от стандартной модели 33-дюймовыми шинами, расширенными колесными арками. Помимо прочего радиаторная решетка имеет другое оформление, а в нижней части переднего бампера расположен воздухозаборник. Автомобиль имеет двухцветный кузов, двери и передняя часть выполнены в сером матовом оттенке, а крыша и багажная дверь - в черном.

Салон автомобиля имеет комбинированную обивку сидений. Кроме того, у Land Rover Defender установлена иная акустическая система.

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