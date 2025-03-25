Старый Nissan Murano превратили во внедорожный GT-R

Старый Nissan Murano превращают во внедорожный GT-R. Выглядит это не очень
Необычной модернизацией модели первого поколением занялись специалисты из фирмы K1 Racing. Тюнеры планируют полностью изменить внешность автомобиля-донора, а также серьезно доработать техническую часть, включая двигатель. Судя по всему, проект находится на начальной стадии, поскольку визуальные изменения кроссовера выглядят, как кустарные доработки.
Судя по фотографиям, малазийские тюнеры собираются сохранить лишь крышу и салон Murano. При помощи кастномных кузовных панелей переднюю часть кроссовера превратили в увеличенный вариант GT-R. Автомобиль так же оборудовали расширенными колесными арками, массивными порогами, новым бампером и двумя спойлерами. Кроме того, Murano снабдили новой оптикой. При этом багажная дверь автомобиля теперь выполняет лишь декоративную функцию.
Помимо внешних изменений, кроссовер ожидают многочисленные доработки ходовой части. Об этом говорит несоответствие размера колесных дисков и арок. Так же тюнеры планируют заняться модификацией штатного двигателя. В стоке Murano первого поколения комплектовали 3,5-литровым V6 мощностью 250 лошадиных сил. Какой агрегат получит вседорожный GT-R, пока неизвестно.
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