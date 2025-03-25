Старый Nissan Murano превратили во внедорожный GT-R

Необычной модернизацией модели первого поколением занялись специалисты из фирмы K1 Racing. Тюнеры планируют полностью изменить внешность автомобиля-донора, а также серьезно доработать техническую часть, включая двигатель. Судя по всему, проект находится на начальной стадии, поскольку визуальные изменения кроссовера выглядят, как кустарные доработки.

© Motor.ru

Судя по фотографиям, малазийские тюнеры собираются сохранить лишь крышу и салон Murano. При помощи кастномных кузовных панелей переднюю часть кроссовера превратили в увеличенный вариант GT-R. Автомобиль так же оборудовали расширенными колесными арками, массивными порогами, новым бампером и двумя спойлерами. Кроме того, Murano снабдили новой оптикой. При этом багажная дверь автомобиля теперь выполняет лишь декоративную функцию.

© K1 Racing

© K1 Racing

© K1 Racing

© K1 Racing

© K1 Racing

Помимо внешних изменений, кроссовер ожидают многочисленные доработки ходовой части. Об этом говорит несоответствие размера колесных дисков и арок. Так же тюнеры планируют заняться модификацией штатного двигателя. В стоке Murano первого поколения комплектовали 3,5-литровым V6 мощностью 250 лошадиных сил. Какой агрегат получит вседорожный GT-R, пока неизвестно.

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