Стал известен самый продаваемый автомобиль в Европе

Лучшие продажи в Европе показывает не кроссовер, а практичный хэтчбек. По данным исследовательской компании JATO Dynamics, лидирует бестселлер европейского авторынка — компактный хэтчбек от Dacia. Продажи модели Sandero в феврале составили 21 604 машины, что на 4% больше по сравнению с февралём прошлого года.

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Следом идёт Citroen C3, чей объём реализации также вырос — на 4%, до 18 540 единиц. На третьей строчке оказался Renault Clio с результатом 18 348 проданных автомобилей, что на 22% больше прошлогоднего показателя.

В феврале хуже продавались Peugeot 208. Их приобретали на 10% реже, чем год назад — 16 532 раза. Пятёрку замыкает Volkswagen Golf, показатели которого также снизились — на 18%, до 16 033 единиц. Но у остальных моделей бренда, вошедших в топ-10, всё значительно лучше.

На шестом месте рейтинга самых продаваемых моделей в Европе расположилась ещё одна Dacia — Duster (15 401 единиц; рост на 14%). Далее идут Volkswagen T-Roc (15 284; рост на 10%), Peugeot 2008 (14 403; рост на 3%), Volkswagen Tiguan (14 363; рост на 43%) и Toyota Yaris Cross (13 889; падение на 11%).