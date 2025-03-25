Электромобили «Москвич» не покупают в Санкт-Петербурге

По данным собственного источника, петербуржцы считают автомобиль дорогим. По их мнению, он должен стоить в два раза дешевле. Стоит напомнить, что рекомендованная розничная цена кроссовера без каких-либо скидок составляет почти 4 миллиона рублей.

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В прошлом году модель прошла регистрацию в Северной столице всего 17 раз, из которых на физлица пришлось только 5 машин. Справедливости ради, 98% российских продаж электрокара в прошлом году было оформлено на юридических лиц. По данным аналитического агентства «Автостат», на Москву и Московскую область пришлось 94% от общего числа реализации.

По информации источника, петербургские дилеры не рискуют торговать электрической версией легендарного автомобиля именно из-за того, что горожан не устраивает итоговая цена автомобиля даже после расчёта стоимости с учётом госсубсидии в размере 925 тысяч рублей. Они просто отказываются от такой покупки.

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Ранее стало известно, что автомобильный экспорт из Китая в Россию упал в несколько раз. По данным Главного таможенного управления КНР, за январь-февраль этого года поставки легковых автомобилей снизился практически вдвое, а грузовиков — почти в восемь раз. В денежном выражении экспорт китайских легковых автомобилей составил 749,9 миллиона долларов, что на 48,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.