Названа дата начала официальных продаж Li Auto в России

Официально продажи автомобилей бренда Lixiang (Li Auto) начнутся в России во втором квартале 2025 года, пишут "Известия" со ссылкой на источник в дилерском сообществе.

© Российская Газета

Ранее "РГ" писала, что дистрибьютором китайской марки в РФ станет концерн Sinomach Auto, который уже поставляет на наш рынок модели Oting, Rox, а также планирует заняться дилерством Xiaomi.

Собеседник издания не исключил, что компания также займётся сертификацией моделей Lixiang для российского рынка и проработает вопрос, касающийся возможной гарантии на автомобили, ввезённые в РФ по альтернативным каналам ранее.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей

Модельный ряд Lixiang представлен кроссоверами с гибридной установкой последовательного типа (ДВС не связан с колёсами) Li 6, Li 7, Li 8 и Li 9, электрическим минивэном Mega, в этом году дебютирует электрический SUV Li i8.