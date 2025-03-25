Sandero удерживает звание любимого автомобиля европейцев

Dacia Sandero второй месяц подряд занимает первое место по объемам продаж на европейском рынке. Согласно статистике JATO Dynamics, в феврале 2025 года европейцы купили более 21,6 тысячи экземпляров Sandero, что на четыре процента больше, чем в том же месяце прошлого года. По продажам Dacia Sandero оставил позади Citroen C3, Renault Clio, Peugeot 208 и Volkswagen Golf.

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С Sandero россияне хорошо знакомы — эта модель продавалась под маркой Renault до весны 2022 года и выпускалась на мощностях АвтоВАЗа. После начала СВО французский автопроизводитель ушел с рынка, разрешив при этом АвтоВАЗу использовать платформу CMF-B, которая впоследствии легла в основу Lada Iskra. С тех пор Sandero успел сменить поколение в Европе, и сейчас там продается модель третьей генерации. И продается весьма успешно.

Sandero лидировал на европейском рынке в конце 2024 года, затем чуть сдал позиции, но уже в январе 2025-го вернулся на первое место, которое удерживает до сих пор.

На втором месте в февральском рейтинге оказался Citroen C4: продажи этой модели увеличились на четыре процента по сравнению с тем же месяцем 2024 года и составили 18 540 единиц. Первую тройку замыкает Renault Clio с результатом 18 348 проданных автомобилей (+22 процента к прошлогоднему показателю). Четвертая строчка досталась Peugeot 208 (16 532 шт., -10 процентов), а пятая — Volkswagen Golf, который разошелся в количестве 16 033 экземпляров (-18 процентов).

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Вторая половина рейтинга выглядит следующим образом: на шестой позиции Dacia Duster (15 401 шт.; +14 процентов), Volkswagen T-Roc (15 284 шт.; +10 процентов), Peugeot 2008 (14 403 шт.; +3 процента), Volkswagen Tiguan (14 363 шт.; +43 процента) и Toyota Yaris Cross (13 889 шт.; -11 процентов).