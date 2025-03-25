DeepSeek стал продающей функцией китайских автомобилей

Китайские автопроизводители активно внедряют в свои транспортные средства технологии искусственного интеллекта, такие как DeepSeek, понимая, что программные возможности играют важную роль для покупателей наряду с дизайном и техническими характеристиками. Подобные инновации уже внедрили компании Dongfeng, GAC и BYD, сообщает Nikkei Asia.

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Согласно источнику, Dongfeng Motor добавила поддержку языковой модели DeepSeek R1 в мультимедийные системы кроссоверов Voyah Zhiyin с обновлением ПО. С апреля аналогичная функциональность станет доступной для внедорожника M-Hero 917 и других моделей.

Отмечается, что ИИ помогает не только взаимодействовать с водителями и пассажирами через голосового ассистента, но и анализировать окружающую обстановку, предугадывая действия водителя. BYD, лидер на китайском рынке гибридных и электрических автомобилей, также начала внедрение технологий DeepSeek в свои модели.

Компания GAC Group планирует интегрировать языковую модель DeepSeek в платформу Adigo Sense, которая будет использоваться для оптимизации маршрутов и создания персонализированных предложений, в том числе при подборе фильмов. Эти функции появятся в автомобилях GAC уже в текущем полугодии. Leapmotor планирует соединить DeepSeek с разработками Alibaba, такими как Qwen, что позволит их бортовым системам генерировать изображения.

Даже международные бренды, производящие автомобили на территории Китая, следуют этой тенденции. Например, поддержку DeepSeek получит электромобиль Nissan N7, выпускаемый совместно с Dongfeng. Технология также будет интегрирована в модели Buick и Cadillac благодаря усилиям SAIC.

При этом ряд производителей, таких как Xiaomi и XPeng Motors, пока не спешат включать DeepSeek в свои автомобильные системы. Однако общее направление рынка показывает растущий интерес к интеграции искусственного интеллекта.

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