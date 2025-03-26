На Урале продают "Запорожец" без пробега

В Екатеринбурге выставлен на продажу автомобиль «Запорожец» 1980 года выпуска, который не эксплуатировался и сохранился в состоянии нового. Об этом сообщает Ura.Ru.

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«В Екатеринбурге продают ЗАЗ 968М «Запорожец» за 1,1 миллиона рублей. Машина проехала всего 803 километра, пока не встала в гараж на 44 года с 1980 по 2024-й», — отмечается в публикации.

Продавец указал в объявлении, что автомобиль находится в состоянии «капсулы времени». Перед продажей автомобиль прошел процедуру детейлинга — глубокой профессиональной мойки и чистки всех элементов. Автомобиль снабжен мотором 1.2 мощностью 40 л.с. и четырехступенчатой механической коробкой передач.

На фото, сопровождающих объявление о продаже, видно, что на купе темно-синего цвета установлены советские номерные знаки образца 1958 года — с белыми буквами и цифрами на черном фоне.

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