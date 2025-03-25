"Моторинвест" начнет выпуск седана Voyah Passion

К кроссоверу Voyah Free и минивэну Voyah Dream, выпускающихся на заводе "Моторинвест" в Липецкой области, в скором времени присоединится седан Passion этой же марки, сообщают "Китайские автомобили" со ссылкой на осведомлённый источник.

© Российская Газета

Ранее "РГ" сообщала, что продажи седана Passion могут начаться в России в апреле 2025 года по цене примерно 5 млн рублей.

Силовая установка Voyah Passion EVR состоит из бензинового турбомотора 1.5 литра и пары электромоторов суммарной мощностью 394 л.с.

Как сэкономить на ОСАГО

Запас хода с полным баком - 1000 км.