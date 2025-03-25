Европейцы отказываются от автомобилей Tesla

Впервые в истории автопроизводитель Tesla переживает серьезный кризис. Продажи его электромобилей в Европе за первые два месяца года сократилось на 49 процентов в годовом исчислении. Это соответствует количеству проданных 19 046 автомобилей и 1,1-процентной доле рынка, говорится в отчете Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

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Миллиардер Илон Маск в последнее время получил серьезный ущерб своему имиджу. В США и Европе были подожжены автомобили Tesla, а автосалоны и зарядные станции подверглись нападениям. По словам владельца завода, "это похоже на Армагеддон".

По оценкам наблюдателей, несмотря на недовольство, высказанное покупателями Tesla, автомобильная промышленность, вероятно, не слишком тревожит Маска. В настоящее время она, вероятно, представляет собой лишь второстепенное направление. Попутный ветер президента США Дональда Трампа поднимает космическую отрасль, которой занимается Маск, на невообразимые высоты.

Газета The New York Times сообщила, что правительство США хочет вложить миллиарды долларов в космическую компанию SpaceX. Проводятся исследования по доставке военных грузов в любую точку мира в течение 90 минут. Ожидается, что только этот контракт будет стоить 102 миллиарда долларов.

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Кроме того, министерство экономики должно сосредоточиться на спутниковой интернет-службе Space X Starlink и возьмет на себя дорогостоящую инициативу правительства по широкополосной связи. В результате даже Федеральное авиационное управление и Белый дом теперь имеют спутниковые антенны Starlink.