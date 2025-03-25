Hyundai показала концепт Insteroid в стиле машин для видеоигр

Концепт Insteroid дебютирует в апреле, так что пока можно посмотреть только тизерные изображения, которые тем не менее хорошо иллюстрируют масштаб грядущих изменений.

© Motor.ru

Концепт Hyundai Insteroid построен на базе субкомпактного электрокара Inster, дебютировавшего в прошлом году. Стараниями дизайнеров модель полностью преобразилась и теперь напоминает забавный ралли-кар из какой-нибудь видеоигры. Вся эта гипертрофированность в целом выглядит интересно, причем каждую деталь, как обещает «Хендэ», можно рассматривать и изучать бесконечно.

© Hyundai

Крошечному Inster, к примеру, достался агрессивный обвес с огромным антикрылом, колеса диаметром 21 дюйм, задний диффузор и пиксельная светотехника. В салоне — другая «приборка» и россыпь кнопок, которые тоже являются частью нового образа. А вот о параметрах силовой установки станет известно после полноценной премьеры, запланированной на начало апреля.

© Hyundai

Можно ли использовать масло 5W-40 вместо 5W-30

У обычного Inster их две. Начальным версиям положен 95-сильный электромотор (147 Нм) и батарея ёмкостью 42 киловатт-часа; вариантам Long Range — мотор мощностью 115 лошадиных сил и аккумулятор на 49 киловатт-часов. Время разгона до первой «сотни» соответствует характеристикам: 10,6 либо 11,7 секунды. Не исключено, что Insteroid будет и мощнее, и быстрее, хотя всё могут свести лишь к визуальному апгрейду.