Nammi готовится вывести на домашний рынок вторую модель

Отдельная марка Nammi готовится вывести на домашний рынок свою вторую модель – компактный паркетник с довольно агрессивным дизайном. Впоследствии кроссовер наверняка доберется и до других стран, но уже как Dongfeng.

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В Китае Nammi ныне является отдельным электрическим брендом концерна Dongfeng, он «вырос» из одного из многочисленных подразделений автопроизводителя. Сейчас на родине продают лишь одну модель – простенький, но стильный хэтчбек Nammi 01. Однако скоро гамму расширят.

Так, в феврале в базе местного Минпрома появился сертификат паркетника Nammi 06, после чего сама марка опубликовала первые полноценные фирменные изображения. А теперь Nammi-бренд поделился свежими картинками. Также напомним, что электрохэтч 01 поставляют и на экспорт, включая Европу. Вот только на других рынках этот электрокар представлен под маркой материнской компании Dongfeng: например, в некоторых странах он известен как Dongfeng Box. То есть кроссовер тоже наверняка станет глобальным Дунфэном – в этом случае ему тоже могут подобрать другое имя.

Если хэтчбек Nammi 01/Dongfeng Box имеет нарочито милый облик, то кроссовер Nammi 06, наоборот, получил агрессивный дизайн. Паркетнику достались внушительный пластиковый обвес, «клыкастые» светодиодные фары и задние фонари, на крыше есть рейлинги. Отдельных картинок интерьера пока нет, но и на имеющихся изображениях видно, что, как и у «единички», в салоне установлен крупный планшет мультимедиа.

Известно, что Nammi 06 построен на той же платформе Quantum Architecture 3 от Dongfeng, что и хэтчбек. Длина паркетника равна 4306 мм, ширина – 1868 мм, высота – 1645 мм, колесная база – 2715 мм. Таким образом, по своим габаритам кроссовер близок, например, к Volvo EX30 или BYD Yuan Up/Atto2. Ну и для сравнения: длина электрохэтча Nammi 01 составляет 4020 мм, расстояние между осями – 2663 мм.

Паркетник сертифицирован с единственным электромотором мощностью 184 л.с. Вероятно, он расположен на передней оси. О батарее информации все еще нет. Родственный хэтчбек Nammi 01 в Китае доступен с 95-сильным двигателем (также установлен спереди) и аккумулятором емкостью 31,45 или 42,3 кВт*ч. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 310 до 430 км по циклу CLTC.

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В Китае Nammi 06 ждут в продаже во втором квартале текущего года. Очевидно, как и Nammi 01, кроссовер предложат по привлекательным ценам. Электрохэтч там сейчас стоит 65 800 – 101 800 юаней, что эквивалентно примерно 754 000 – 1,2 млн рублей по актуальному курсу.