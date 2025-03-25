В Белоруссии появится свое производство квадроциклов

Эта компания стала резидентом индустриального парка «Великий камень». В линейку моделей войдут шесть колёсных мотовездеходов для разных возрастных категорий. Логично предположить, что сами машины предоставит «восточный партнёр».

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Как стало известно редакции Quto, сейчас «МотЭра» выступает дистрибьютором квадроциклов Yacota, которая производит детскую и взрослую мототехнику. Так что, скорее всего, в производство пойдут модели этой марки.

Как отмечает сайт этого производителя, «все модели соответствуют европейским и мировым стандартам качества и безопасности». В гамме китайской фирмы есть бензиновые и электрические варианты.

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И продолжая мототему. Дистрибьютор Honda выводит на рынок РФ квадроциклы QRX: цена — от 849 900 рублей. Модель QRX 550 оснащена одноцилиндровым двигателем мощностью 33 л.с.