В Белоруссии появится свое производство квадроциклов

В Белоруссии появится своё производство квадроциклов
Эта компания стала резидентом индустриального парка «Великий камень». В линейку моделей войдут шесть колёсных мотовездеходов для разных возрастных категорий. Логично предположить, что сами машины предоставит «восточный партнёр».
Как стало известно редакции Quto, сейчас «МотЭра» выступает дистрибьютором квадроциклов Yacota, которая производит детскую и взрослую мототехнику. Так что, скорее всего, в производство пойдут модели этой марки.
Как отмечает сайт этого производителя, «все модели соответствуют европейским и мировым стандартам качества и безопасности». В гамме китайской фирмы есть бензиновые и электрические варианты.
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И продолжая мототему. Дистрибьютор Honda выводит на рынок РФ квадроциклы QRX: цена — от 849 900 рублей. Модель QRX 550 оснащена одноцилиндровым двигателем мощностью 33 л.с.