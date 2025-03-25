Электровэн Wuling обзавелся более дешевой гибридной версией

Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling продолжает диверсифицировать модельную линейку своего головного бренда Wuling, работающего в сегменте лоукост: в Китае начался приём предзаказов на plug-in гибридный минивэн Wuling Hongguang EREV — это одна из самых дешёвых «рабочих лошадок» с таким типом силовой установки.

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Wuling Hongguang — одна из легенд китайского автопрома: ещё в прошлом десятилетии он был самой продаваемой легковушкой на китайском рынке, но сегодня от былой популярности мало что осталось, так как китайский рынок развивается очень динамично, его приоритеты и любимчики постоянно меняются. Тем не менее именно сейчас Wuling Hongguang предлагает невиданное прежде разнообразие — теперь это не одна модель, а целое семейство минивэнов с разными модификации, которое в прошлом году пополнил электрический Wuling Hongguang.

Вчера в Китае начался приём предварительных заказов на Wuling Hongguang EREV — это, по сути электрический Hongguang, дополненный двигателем внутреннего сгорания, который механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. В Китае машины с силовой установкой такого типа обозначаются аббревиатурой EREV (extended range electric vehicle), в последние два года сегмент EREV очень быстро растёт на фоне замедления спроса на традиционные «электрички», поэтому неудивительно, что и Wuling Hongguang устремился в этот сегмент, сохранив при этом своё главное достоинство — низкую цену.

Wuling Hongguang EREV также, как и его электрический собрат, приводится в движением единственным электромотором, установленном на задней оси (в данном случае это буквально ось, то есть жёсткий мост на рессорах), его максимальная отдача — 75 кВт (102 л.с.) и 180 Нм. Ёмкость вмонтированной в пол литий-железо-фосфатной батареи по сравнению с электрической версией уменьшена с 32,6 до 8,5 кВт·ч. Под капотом установлен разработанный специально для машин типа EREV 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий по циклу Аткинсона, его максимальная отдача — 99 л.с. и 125 Нм. С полностью заряженной батареей Wuling Hongguang EREV может проехать без включения ДВС 50 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком — 1000 км. Динамические характеристики пока не объявлены.

Снаружи Wuling Hongguang EREV отличается от электрической версии, по сути, только дополнительными дырочками на передке, необходимыми для системы охлаждения бензинового двигателя. Основные размеры прежние: габаритная длина — 4515 мм, ширина — 1725 мм, высота — 1790 мм, колёсная база — 2850 мм.

Салон у Wuling Hongguang EREV — пяти- либо семиместный, отделка в любом случае очень скромная, ибо это сегмент лоукост. Тем не менее на борту есть кондиционер, 8-дюймовый мультимедийный экран, камера заднего вида и минимальный набор систем активной и пассивной безопасности.

На стадии предварительных продаж Wuling Hongguang EREV стоит в Китае от 68 800 юаней (789 000 рублей в переводе по текущему курсу), а на китайском рынке давно уже действует негласное правило, что предварительные цены всегда выше реальных розничных, то есть по факту Wuling Hongguang EREV в базовой комплектации будет стоить ещё меньше.

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Для сравнения скажем, что электрический Wuling Hongguang с запасом хода на одной зарядке в 300 км сейчас стоит в Китае от 69 800 юаней (800 000 рублей). Гибридный вариант, разумеется, во многих случаях более удобен и практичен по сравнению с электрическим, так что, вполне возможно, что с появлением версии EREV продажи Wuling Hongguang пойдут вверх.