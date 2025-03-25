Solaris третью неделю держится в десятке лидеров рынка РФ

С 17 по 23 марта 2025 года (12 неделя года) россияне приобрели 343 новых автомобиля марки Solaris, сообщает агентство «Автостат». Это позволило ей удержаться в топ-10 самых популярных марок в России. При этом лидирует на падающем российском авторынке по-прежнему Lada.

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На автомобилях Lada за 12-ю неделю 2025 года остановили выбор 5804 покупателя. Второе место с большим отрывом занял Haval (2439 единиц), третье — Chery (2027 единиц), а четвертое — Geely (1204 единицы).

Не смогли преодолеть тысячный рубеж Changan (865 штук), Belgee (605 штук), за которыми следуют Jetour и Omoda (484 и 436 штук соответственно). Девятое место занял Jaecoo с 351 проданным автомобилем, а 10-м стал Solaris.

В целом по итогам недели россияне приобрели 18,8 тысячи новых легковых автомобилей. Это на восемь процентов больше, чем неделей ранее, но уступает показателю той же недели 2024 года на внушительные 46,5 процента.

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Автомобили Solaris собирают на экс-заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, который раньше назывался «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Производство перезапустили в феврале 2024 года: с конвейера стали сходить Solaris HS и HC — они же переименованные Hyundai Solaris и Creta соответственно, а также Solaris KRS и KRX (Kia Rio и Rio X). Стоимость HS, самой дешевой модели в линейке бренда, стартует с 2 020 000 рублей, а HC — с 2 650 000 рублей.