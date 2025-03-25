Зубарев купил ГАЗ-13 «Чайка» в правительственной комплектации

Александр Зубарев стал владельцем ретро автомобиля ГАЗ-13 «Чайка» в правительственной комплектации и показал покупку на видео. Машина вызвала у блогера такие эмоции, которые ему не смог подарить даже Майбах.

© Cq.ru

Инфлюенсер обратил внимание, что у авто есть автоматическая коробка передач, электрические стеклоподъемники, а также проблесковый маячок и места для установки флагов.

Также Александр сравнил заднее сидение машины по удобству с бабушкиным диваном.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым