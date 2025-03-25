«Круче Майбаха» — Зубарев купил ГАЗ-13 «Чайка» в правительственной комплектации
Александр Зубарев стал владельцем ретро автомобиля ГАЗ-13 «Чайка» в правительственной комплектации и показал покупку на видео. Машина вызвала у блогера такие эмоции, которые ему не смог подарить даже Майбах.
Инфлюенсер обратил внимание, что у авто есть автоматическая коробка передач, электрические стеклоподъемники, а также проблесковый маячок и места для установки флагов.
Также Александр сравнил заднее сидение машины по удобству с бабушкиным диваном.
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Мне впервые нечего сказать, нет слов, это просто дикий восторг. Честно, даже Майбах не вызывал у меня таких эмоций, когда приехал! А это Майбах! Александр Зубарев