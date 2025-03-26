Dodge Charger получит новый мотор

Североамериканское подразделение Stellantis, если верить инсайдерам, всё больше разворачивается к рынку и людям от навязанных Европой концепций: началась адаптация платформы STLA Large, на которой построен новый Dodge Charger, к установке моторов V8 HEMI, их производство будет возобновлено в августе этого года.

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Премьера нового Dodge Charger на платформе STLA Large состоялась в марте этого года, он одновременно пришёл на смену двум старым бензиновым моделям — Charger и Challenger. Новый Charger будет предлагаться с кузовами трёхдверный и пятидверный лифтбек (трёхдверку в силу спортивного имиджа позиционируют как купе).

На данный момент для заказа доступны только электрические трёхдверки Dodge Charger Daytona R/T и Dodge Charger Daytona Scat Pack, обе имеют 400-вольтовую электрическую архитектуру, батарею ёмкостью 100,5 кВт·ч, двухмоторную силовую установку и полный привод. Подробно о них мы рассказывали в августе прошлого года, когда начались продажи.

Производство бензиновых версий нового Dodge Charger начнётся в мае этого года, летом они выйдут на рынок. Бензиновые версии будут оснащаться рядной 3,0-литровой «битурбошестёркой» Hurricane и обозначены приставкой Sixpack. На купе Dodge Charger Sixpack HO этот двигатель выдаёт 558 л.с. и 746 Нм, на пятидверном лифтбеке Charger Sixpack SO — 426 л.с. и 637 Нм, обе версии имеют стандартный полный привод, коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат».

На момент дебюта нового Чарджера не предполагалось, что он когда-нибудь получит мотор V8, так как тогдашний глава корпорации Stellantis Карлос Таварес настаивал на сворачивании производства всей линейки легендарных двигателей V8 HEMI в угоду более современным, экономичным и экологичным силовым установкам, чем выбесил американских дилеров Dodge, Jeep и Ram.

В конце 2024 года корпорация Stellantis на фоне стремительного ухудшения финансовых показателей отпустила Карлоса Тавареса на все четыре стороны, снабдив его причитающимся золотым парашютом, после чего североамериканское подразделение Stellantis бросилось исправлять наделанные Таваресом ошибки, из-за которых продажи брендов Dodge, Jeep и Ram буквально рухнули.

Разумеется, после ухода Тавареса речь сражу же зашла о необходимости возвращения двигателей V8 HEMI и связанных с ним культовых моделей — например, масл-трака Ram 1500 TRX: ожидается, что он вернётся в строй до конца текущего года. Производство всей линейки двигателей V8 HEMI для легковых моделей и лёгких грузовиков должно возобновиться в августе этого года на заводе в Данди (США, штат Мичиган), то есть ждём возвращения базового 5,7-литрового «атмосферника», его более крупного 6,4-литрового собрата и топового 6,2-литрового компрессорного V8 HEMI. Американцы любят эти моторы не столько за проверенную временем конструкцию и локомотивную тягу, сколько за потрясающий рокот — пожалуй, лучший среди двигателей такого типа.

Что до нового Dodge Charger, то ещё в минувшем декабре ходили слухи, что двигателей V8 HEMI он не получит, так как платформа STLA Large просто не предназначена для их установки. Мы тогда предположили, что это не проблема, так как любую крупную платформу можно приспособить под V8 — были деньги и желание. В итоге так и будет — во всяком случае, если верить инсайдерам, на которых ссылается ресурс Mopar Insiders: они утверждают, что реинжиниринг платформы STLA Large под установку V8 HEMI уже идёт, результат мы увидим в конце 2026 года, когда на рынок выйдет вожделенный публикой новый Dodge Charger с V8 HEMI, но пока неизвестно, какая именно версия этого двигателя пропишется под капотом — не исключено, что будут предложены все три версии на выбор.

Как заправиться, чтобы сэкономить время и получить бонусы

Турбомотор Hurricane, разумеется, тоже пусть остаётся, у него масса своих преимуществ, ценители найдутся. Ну и электрические версии Daytona тоже, разумеется, никуда не денутся. В результате каждый сможет выбрать Dodge Charger по своему вкусу. Расширение географии продаж за пределы Северной Америки поможет окупить расходы на диверсификацию линейки силовых установок.