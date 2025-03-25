В Москве отреставрировали музейное такси "Победа" 1954 года

В постоянной экспозиции музея транспорта Москвы в отреставрированном гараже Мельникова на Новорязанской области появится таксомотор «Победа» 1954 года выпуска. Об этом сообщает mos.ru.

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«От первоначальной модели такси «Победа» отличалось особой комплектацией салона: в нем были таксометр вместо радиоприемника и износостойкая обивка сидений. Впервые на ГАЗ-М20А появились опознавательные знаки такси — шашечки и зеленый огонек за ветровым стеклом», — отмечается в публикации.

Все эти атрибуты присутствуют на музейной машине. Для нее использовался донорский кузов «Победы», приобретенной у частного владельца. Реставрация музейной машины заняла более 1,5 лет. Помимо восстановления кузова, специалисты капитально отремонтировали двигатель, перебрали систему питания и тормоза. Для обивки сидений и внутренней поверхности дверей применен дерматин аутентичного темно-зеленого цвета.

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