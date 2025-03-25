Продажи электромобилей с пробегом выросли

В то время как продажи новых электромобилей в России продолжают падать восьмой месяц подряд, вторичный рынок электрокаров демонстрирует устойчивый рост на протяжении последних пяти месяцев (с октября 2024 года). В феврале 2025 года россияне приобрели 819 подержанных электромобилей, что на 22% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (671 шт.), сообщает "Автостат".

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Лидером вторичного рынка электромобилей в феврале стал Nissan, заняв 35% от общего объема продаж (290 шт.). В топ-3 также вошли Zeekr (133 шт.) и Tesla (107 шт.). Совокупная доля этих трех брендов составила 65% рынка электромобилей с пробегом. Продажи остальных брендов не превысили 100 единиц.

Самым популярным электрокаром с пробегом в России остается Nissan Leaf, который в феврале был приобретен в количестве 286 экземпляров. Zeekr 001 (90 шт.) был близок к преодолению отметки в 100 проданных единиц. В ТОП-5 также вошли Tesla Model 3 (49 шт.), Evolute I-Pro (31 шт.) и Tesla Model Y (29 шт.).

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В целом, за первые два месяца 2025 года на вторичном рынке было реализовано почти 1,7 тыс подержанных электромобилей, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.