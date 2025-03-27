В России резко выросли продажи люксовых машин с пробегом

В то время как автомобильный рынок стремительно падает, люкс-сегмент «вторички» следует другим трендам. По подсчетам «Автостата», в феврале было перепродано 176 подержанных машин этого класса, что на 32 процента больше, чем год назад. По сравнению с январем 2025-го тоже заметен рост — он составил 17 процентов.

© Motor.ru

Продажи в люксовом сегменте вторичного рынка увеличиваются уже восемь месяцев подряд, отмечают эксперты. Лидирует здесь Bentley: на автомобили британской марки в феврале пришелся 41 процент продаж (73 единицы). Второе место занимает Rolls-Royce, третье — Maserati с результатами 34 и 30 машин соответственно. Также во второй месяц зимы россияне купили 22 Lamborghini с пробегом, 11 Ferrari и пять Aston Martin.

Что касается моделей, то лидирует Bentley Continental GT, на котором остановили выбор 34 покупателя. За ним следует еще один Bentley — кроссовер Bentayga с 22 продажами. Замыкает тройку лидеров Maserati Levante с 17 единицами. Четвертое и пятое места достались Lamborghini Urus (16 штук) и Rolls-Royce Cullinan (14 штук).

В целом за два первых месяца 2025 года новых хозяев нашли 326 автомобилей люксового сегмента. Это ровно на треть больше, чем в январе-феврале 2024 года.

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

Тем временем в России падает размер автокредита. Средняя сумма, которую россияне занимали в феврале на покупку автомобиля, составила 1,23 миллиона рублей, что на 17,3 процента меньше, чем за тот же месяц прошлого года.