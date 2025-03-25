В 2025 году в России собрались массово расширить дороги — в планах властей создать четвертую полосу на 290 километрах автотрасс. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова приводят на Правительства России.

© Lenta.ru

По словам зампреда кабмина, это должно повысить безопасность движения и комфорт водителей. Кроме того, так увеличится пропускная способность дорожного каркаса страны.

Хуснуллин уточнил, что 90 километров дорог расширят в рамках реконструкции, а 200 километров — после капитального ремонта. Обновленные автотрассы в том числе получат жители Приморского края, Татарстана, Дагестана, Владимирской и Воронежской областей.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Ранее в Минцифры собрались провести высокоскоростной интернет вдоль всех федеральных трасс. Хороший доступ к сети должен появиться на дорогах к 2031 году. После этого высокоскоростной интернет начнут активнее подключать на региональных автодорогах, уточнил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.