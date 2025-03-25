В России существует дефицит покрышек класса А

В числе таковых — завершение череды ребрендингов, а также оформление основного «топа» игроков рынка. При этом шинники развивают ассортимент, чтобы получить сбалансированный портфель продуктов. Дефицит касается лишь одного сегмента — шин класса А.

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«Цены растут, но, в целом, рынок — на стороне потребителя», — отметил Вадим Володин. Также глава АО «Кордиант» обратил внимание на рост доли больших диаметров, что вызвано увеличением продаж кроссоверов.

Также эксперт отметил ажиотажный спрос на китайские шины: по итогам 2024 года на покрышки из Китая пришлось порядка 70% продаж. В 2025-м спрос на продукцию производителей из Поднебесной продолжает свой рост.

Как сэкономить на ОСАГО

Между тем, в Ульяновске торжественно запустили шинный завод Gislaved. Предприятие теперь носит название Gislaved, а старт производства начнётся с премиальной линейки Spike Control.