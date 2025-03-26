Роскомнадзор не препятствует выходу LiXiang и Zeekr на рынок РФ

Во вторник, 25 марта, в сети появилась информация о том, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) препятствует выходу на российский рынок китайских автомобилей LiXiang и Zeekr. Ведомство опровергло эти данные.

В материалах, распространяемых в Telegram-каналах, говорилось, что компании из КНР могут представить свои авто в России не раньше 2026 года, так как РКН обязал их сначала обеспечить безопасное хранение персональных данных (ПД) россиян на территории РФ.

В ведомстве подчеркнули, что не занимаются выдачей иностранным компаниям разрешений на работу с персональными данными в России или их локализацию. «Закон не предусматривает получения разрешения от Роскомнадзора на работу с персональными данными в России или их локализацию. За разъяснениями компания в ведомство не обращалась», — сообщили в Роскомнадзор.

Там уточнили, что требования о локализации персональных данных действует уже 10 лет — с 2015 года. Локализация баз персональных данных — обычный сервис российских хостинг-провайдеров, такую услугу предоставляют многие компании. Проблем в ее получении нет.

Существует другая причина, почему LiXiang и Zeekr не могут быть в скором времени представлены в России. По словам управляющего директора Frank Auto Ирины Франк, многие компании хотят стать официальными дилерами премиальных китайских электрокаров, но ни одна еще не близка к цели.

«Когда появится ОТТС — документ, в котором будет дано разрешение определенной компании на территории РФ хотя бы получить это транспортное средство, и этим начнут заниматься, то есть привезут Lixiang, заплатят определенные сборы, эта информация появится на официальном сайте. То есть до момента получения одобрения типа ТС и выхода пройдет минимум три месяца, максимум полгода. Но сегодня нет компании, у которой бы было соответствующее разрешение. Zeekr и Lixiang в этом году в Россию не придут точно, поскольку ОТТС у них не делается», — пояснила она, указав, что если вдруг закончится СВО и ситуация изменится, тогда даже тогда в лучшем случае это может случиться в самом конце 2025-го.

Информация о выходе LiXiang и Zeekr на российский рынок не раньше 2026 года, а также препятствовании им РКН получила широкое распространеие в СМИ. Ее опубликовали «Царьград», РИАМО, Oane.ws и другие. Некоторые позже опубликовали опровержение от Роскомнадзора.

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