Новый Audi A5 стал мощным гибридом

В новое семейство Audi A5 включили плагин-гибриды. И седан, и универсал A5 e-hybrid quattro получили силовую установку нового поколения с более емкой батареей и заточенной на эффективность управляющей стратегией. Также машинам досталась система рекуперации мощностью 88 киловатт, которая умеет работать в полностью автоматическом режиме, основываясь на данных навигации.

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Всему семейству Audi A5 на платформе PPC добавили плагин-версии e-hybrid quattro с новой электроникой и в двух вариантах мощности. Обе оснащены бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TFSI на 252 лошадиные силы, которой помогает встроенный в корпус семиступенчатого «робота» S tronic электромотор.

Комбинированная отдача младшего варианта — 299 сил и 450 Нм, старшего — 367 сил и 500 Нм, как у предыдущего Audi A6 Avant 55 TFSI e. Разгон до ста у «пятерок» с приставкой e-hybrid занимает 5,1—5,9 секунды, максимальная скорость — 250 километров в час.

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Плагин-гибриды следующего поколения используют более компактный и легкий импульсный инвертор, а также новую высоковольтную батарею, емкость которой выросла на 45%, до номинальных 25,9 киловатт-часа (доступны 20,7 кВт•ч). Её призматические ячейки упакованы сразу в блок, что позволяет повысить плотности энергии и немного сэкономить на массе. От трехфазной сети (11 кВт) аккумулятор полностью наполняется за 2,5 часа.

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Силовая установка имеет два режима работы: полностью электрический и гибридный. В первом машина двигается исключительно на электротяге (до 110 км), во втором электроника ищет оптимальный баланс между двумя источниками энергии. Наилучшая стратегия выбирается исходя из проложенного в навигации маршрута, но также можно задать, чтобы поддерживался определенный уровень заряда батареи. Картографическими данными пользуется и система рекуперации — это информация о крутизне спусков и подъемов, радиусах кривых и скоростных ограничениях.

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В стандартное оснащение A5 e-hybrid quattro входит рулевое управление с прогрессивными характеристиками, беспроводная зарядка и трехзонный климат-контроль. На старших версиях вдобавок стоит светодиодная оптика от Audi S5, спортивная подвеска, кресла с улучшенной боковой поддержкой и красные тормозные суппорты. Кроме того, для гибридов доступны несколько опциональных пакетов, в которые включено самое популярное оборудование вроде камеры заднего вида и парковочного ассистента.

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В Германии начальный A5 Sedan e-hybrid quattro стоит 62 500 евро (5,7 млн р.), универсал — 64 150 (5,85 млн р.). Мощные исполнения оценили в 70 900 (6,5 млн р.) и 72 550 евро (6,6 млн р.) соответственно.