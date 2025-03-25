Эксклюзивный Excalibur Series IV выставлен на продажу в РФ

Эксклюзивный автомобиль Excalibur Series IV выставлен на продажу в Нижнем Новгороде на сайте бесплатных объявлений. Владелец машины оценил ее в 9,5 млн рублей.

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Пробег стилизованной под ретро иномарки, выпущенной в 1982 году, составляет всего 9,7 тысячи км. Объем двигателя кабриолета со съемной крышей — пять литров, а мощность — 157 л.с. Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, кондиционером, электроприводом сидений и акустической системой.

Кузов машины напоминает Mercedes-Benz 500K 1934 года, однако под ним скрывается современное шасси американского производителя. В 1980-е Excalibur Series IV не был бюджетным автомобилем — за стоимость одного родстера можно было приобрести три спорткара марки Corvette.

Ранее мы писали о ретро-иномарке Volvo, которую выставили на продажу в Нижнем Новгороде за 15 млн рублей.

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