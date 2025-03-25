В России наладят сборку седанов Voyah

В России начнут собирать еще одну модель Voyah. На заводе «Моторинвест» в Липецкой области наладят сборку гибридных «четырехдверок» Passion EVR, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на собственные источники. Седан станет третьей моделью Voyah, локализованной в России, хотя он пока даже не вышел на российский рынок: старт продаж ожидают в апреле. Стоить Passion будет примерно 5 миллионов рублей.

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Гибридный Passion EVR оснащается 1,5-литровой бензиновой «турбочетверкой». Она играет роль генератора для подзарядки батареи, но может и подключаться к передним колесам через одноступенчатый редуктор. «Главные» моторы электрические, выдающие 177 и 217 лошадиных сил. Суммарная отдача установки — 394 лошадиные силы, а на разгон с места до 100 километров гибрид тратит 5,9 секунды.

Запас хода на электричестве составляет 200 километров, а на полном баке и с заряженной батареей седан способен преодолеть до тысячи километров.

Гибрид можно распознать по решетке радиатора с узором из эмблем Voyah. Для салона предложат две цветовые схемы: черно-серую и коричнево-серую. В списке оснащения заявлены подогрев, вентиляция и массаж сидений, пневмоподвеска с функцией активного управления и три дисплея на передней панели диагональю 12,3 дюйма каждый.

В январе завод «Моторинвеста» в Гребенкино Липецкой области запустил производство двух моделей Voyah — кроссовера Free и минивэна Dream. До этого предприятие выпускало только автомобили под собственной маркой Evolute — слегка перелицованные Dongfeng. Мощность «Моторинвеста» — до 100 тысяч машин в год.